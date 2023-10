Giappone: università guadagnano posizioni nella graduatoria di Times Higher Education

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse università giapponesi hanno guadagnato posizioni nell’ultima edizione della graduatoria globale di Times Higher Education. Lo riferisce la stampa giapponese, sottolineando in particolare che l’Università di Tokyo ha guadagnato la 29ma posizione nella classifica mondiale dei migliori atenei, mentre l’Università di Kyoto è passata dalla 68ma alla 55ma posizione. Le università del Tohoku, di Osaka e il Tokyo Institute of Technology hanno scalato a loro volta posizioni in classifica: il generale balzo delle università giapponesi è frutto di una revisione dei criteri di valutazione di Times Higher Education, che ora includono anche un indicatore relativo ai brevetti. Ancora una volta, gli atenei giapponesi sono risultati penalizzati dalla loro scarsa internazionalizzazione e da un problema di competitività della ricerca.(Git)