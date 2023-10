Iraq: governo regionale di Erbil condanna attentato contro ministero dell’Interno turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo regionale del Kurdistan iracheno ha condannato duramente l’attentato contro il ministero dell’Interno turco, rivendicato dal Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Lo ha riferito l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, citando una dichiarazione del portavoce del governo di Erbil, Beshwa Horami. Nel testo, inoltre, si legge che il Governo regionale del Kurdistan iracheno ribadisce la sua “ferma posizione contro qualsiasi atto terroristico o estremista. Invita inoltre a rafforzare il coordinamento e la cooperazione internazionale per prevenire il terrorismo e l'ideologia terroristica nel mondo e per impedire le azioni che ne scaturiscono”. Simili parole di condanna dell’attentato di Ankara sono giunte anche dalla presidenza della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, che ha espresso, inoltre, la propria preoccupazione per le minacce rappresentate dal terrorismo alla sicurezza e alla stabilità della regione. Anche la presidenza di Erbil, quindi, ha sottolineato l’importanza degli “sforzi congiunti per fermare il terrorismo e le sue fonti nella regione”. (Res)