Egitto: domato incendio presso la Direzione della sicurezza a Ismailia

- Il vasto incendio scoppiato poco prima dell’alba nell’edificio che ospita la Direzione della sicurezza nella città di Ismailia, sul canale di Suez, nel nord-est dell’Egitto, è stato domato dai vigili del fuoco, dalla protezione civile e dalle Forze armate. Lo si apprende dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, il cui corrispondente ha dichiarato che l’incendio ha causato il crollo della facciata dell’edificio e che vi sarebbe un numero imprecisato di vittime. In attesa del bilancio ufficiale, fonti sanitarie hanno dichiarato che i feriti sarebbero almeno 25, mentre secondo fonti stampa i feriti potrebbero essere oltre 100. La protezione civile del governatorato di Ismailia, in coordinamento con i vigili del fuoco e con le Forze armate egiziane, che hanno inviato anche due velivoli a sostegno delle operazioni, hanno domato l’incendio all’alba di oggi. Secondo “Al Arabiya”, inoltre, almeno una persona si sarebbe gettata dalle finestre dell’edificio per sfuggire alle fiamme. Un testimone oculare, secondo il quale alcuni funzionari della Direzione della sicurezza erano all’interno dell’edificio al momento dell’incendio, ha riferito all’emittente che vi sarebbero vittime, senza precisarne il numero. (Res)