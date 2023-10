Iraq: proteste popolari a Baghdad, scontri tra manifestanti e forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno del quarto anniversario delle proteste di ottobre, note anche come Tishreen (dal nome arabo del mese di ottobre), decine di manifestanti si sono riuniti dalla mattina di ieri nel parco di Al Umma, con l’intenzione di dirigersi a piazza Tahrir, nel centro di Baghdad. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, aggiungendo che le forze di sicurezza hanno tentato di impedire ai manifestanti di lasciare il parco, per evitare disordini e interruzioni alla circolazione per le strade del centro della capitale. A quel punto, alcuni manifestanti hanno reagito lanciando bottiglie e pietre contro gli agenti, che hanno risposto con cariche e lancio di lacrimogeni e bombe assordanti. Secondo fonti della sicurezza, dopo aver raggiunto piazza Tahrir, tre manifestanti sono stati arrestati e due sono rimasti feriti negli scontri. Nel pomeriggio, altre persone si sono unite alla protesta e si sono verificati altri episodi di tensione, ma nella serata di ieri le forze di sicurezza hanno disperso tutti i manifestanti. Com’era accaduto nell’ottobre del 2019, gli slogan scanditi chiedevano riforme politiche ed economiche, la fine delle ingerenze esterne, in particolare dell’Iran, e maggiore impegno delle istituzioni nella lotta alla corruzione. Tra le richieste del “movimento di ottobre”, nel 2019, c’era la caduta del governo, allora guidato dal premier Adel Abdul Mahdi, che aveva rassegnato le proprie dimissioni nel maggio del 2020. (Irb)