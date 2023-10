Golfo-Turchia: Emirati e Arabia Saudita condannano attentato contro ministero Interno turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita hanno condannato l’attentato compiuto ieri contro la Direzione della sicurezza del ministero dell’Interno turco, ad Ankara. Lo si apprende dai comunicato stampa diramati ieri dai ministeri degli Esteri dei due Paesi. Il dicastero emiratino, oltre alla sua ferma condanna dell’attentato, ha espresso il proprio rifiuto per qualsiasi forma di violenza e di terrorismo, due fenomeni che “minano la sicurezza e la stabilità”, violando “i principi e i valori umani”, manifestando la propria solidarietà con il governo e il popolo della Turchia e augurando una pronta guarigione ai due agenti feriti. Con parole analoghe, il ministero degli Esteri saudita ha condannato l’attentato di ieri ad Ankara, assicurando che il Regno continuerà a sostenere gli sforzi per eradicare il terrorismo e l’estremismo e per eliminare le fonti di finanziamento. (Res)