Egitto: fonti mediche, 26 feriti nell’incendio di Ismailia

- Sono almeno 26 le persone rimaste ferite nell’incendio scoppiato prima dell’alba presso la sede della Direzione della sicurezza di Ismailia, nel governatorato del Canale di Suez, nel nord-est dell’Egitto. Lo hanno dichiarato fonti del ministero della Sanità egiziano, secondo quanto riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Tra i 26 feriti, 24 hanno accusato sintomi da soffocamento, mentre gli altri due sono stati ricoverati per ustioni. Secondo “Al Arabiya”, inoltre, il ministro dell’Interno egiziano ha costituito una “squadra di sicurezza” per avviare le indagini sulle cause dell’incendio. Intanto, sul luogo dell’incidente è giunta una squadra tecnica, incaricata di redigere un rapporto sull’entità delle perdite materiali. (Res)