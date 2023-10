Albania: Istituto statistica, arrivi cittadini stranieri a +26,9 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di arrivi di cittadini stranieri in Albania nei primi otto mesi dell’anno ha raggiunto quota 7,2 milioni, con un aumento su base annua del 26,9 per cento. È quanto emerge dai dati dell’Istituto di statistica (Instat), ripresi dall’agenzia di stampa “Ata”. I cittadini del Kosovo continuano a rappresentare la maggioranza degli arrivi in Albania, a circa un terzo del numero totale. Quest'anno, per la prima volta, gli italiani sono arrivati secondi con circa il 10 per cento degli ingressi totali, seguiti da altri Paesi della regione, come Montenegro e Macedonia del Nord. (Alt)