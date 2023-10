© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due anni fa la Serbia mandò due caccia Mig-29 e l’ambasciatore russo al confine con il Kosovo per intimidire il Paese. Lo ha scritto il premier kosovaro Albin Kurti in un messaggio su X (ex Twitter). “Da allora, la loro violenza e aggressione si sono intensificate. Ma noi restiamo fermi nel nostro impegno per salvaguardare la democrazia e lo stato di diritto nel Kosovo”, ha aggiunto Kurti. (Alt)