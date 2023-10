Haiti: ministro Esteri keniota, invio nostri poliziotti metterà fine alla guerra fra bande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Kenya, Alfred Mutua, si è detto fiducioso che lo spiegamento di centinaia di poliziotti kenioti ad Haiti entro gennaio metterà fine alla guerra tra bande locali. In un'intervista alla "Bbc", Mutua ha detto che si tratterà di una forza d'intervento per disarmare quelli che ha definito "teppisti e bande", promettendo che la polizia keniota libererà gli haitiani che sono stati rapiti e le donne che sono state violentate. L'anno scorso il governo di Haiti ha lanciato un appello per chiedere l'intervento di una forza internazionale per reprimere la spirale di violenza tra bande che dilania il Paese caraibico, dove le bande criminali hanno ampiamente sopraffatto la polizia e ora hanno sotto controllo oltre i tre quarti del territorio della capitale Port-au-Prince. Il Kenya si è impegnato a inviare 1.000 agenti di sicurezza ad Haiti per combattere la violenza delle bande in una missione che è in attesa dell'approvazione formale del Consiglio di sicurezza dell’Onu ma che ha già ricevuto il sostegno delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti. Dopo l'approvazione parlamentare, nei prossimi mesi gli agenti di polizia kenioti delle unità specializzate della polizia amministrativa partiranno per il Paese caraibico per affrontare le bande armate che controllano le aree della capitale e delle città di provincia. Gli attivisti per i diritti umani, tuttavia, hanno espresso preoccupazione per il dispiegamento, citando una storia di violazioni dei diritti umani durante le operazioni di sicurezza nel Paese. Alcuni analisti della sicurezza hanno espresso preoccupazione anche per la presenza di una barriera linguistica tra il Kenya, un Paese di lingua inglese e swahili, e il popolo di Haiti, dove le lingue ufficiali sono il francese e il creolo. Duale, però, ha fugato i dubbi affermando che il suo Paese è pronto a schierare i suoi uomini ad Haiti, citando la “lunga storia di mantenimento della pace globale” del Kenya in Kosovo, oltre che nei vicini Somalia e Congo. (Res)