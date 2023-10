Kosovo-Serbia: Rama, non sosteniamo dichiarazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania non sostiene la dichiarazione dell’Alto rappresentante Borrell a nome dell’Unione europea sul dialogo tra Kosovo e Serbia, in quanto le posizioni contenute non sono adatte alla situazione attuale. Lo ha detto il primo ministro albanese Edi Rama in un punto stampa alla Farnesina con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Per l’Albania è impossibile allinearsi all’Unione europea senza una dichiarazione che parli di ciò che è accaduto nell’ultimo anno in Kosovo. Recentemente è stato ucciso un agente di polizia da parte di un gruppo criminale chiaramente con l’obiettivo di creare terrore in Kosovo”, ha affermato Rama in riferimento all’attacco che si è verificato a Bjanska domenica scorsa, nel quale sono morti anche alcuni aggressori di etnia serba. “Questo fatto è seguito dall’annuncio di Belgrado del lutto, e questo non è accettabile. È il peggior segnale che la Serbia potesse dare”, ha sottolineato il premier albanese. “Finché non ci sarà una seconda dichiarazione dall’Ue che dia un giusto giudizio e siano chiarite le responsabilità sugli ultimi tempi, noi non ci allineeremo”, ha detto Rama. (Res)