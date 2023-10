Serbia-Kosovo: Vucic, Radoicic si dimette da carica di vicepresidente Lista serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è dimesso dalla carica di vicepresidente del partito Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) Milan Radoicic, accusato dal ministro dell’Interno kosovaro Xhelal Svecla di essere il leader del gruppo armato che ha attaccato domenica il villaggio di Banjica. Lo ha reso noto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in un'intervista ripresa dall'emittente "Euronews". "Radoicic non vuole danneggiare ulteriormente la Lista serba", ha sottolineato Vucic, definendo poi preoccupante la situazione in Kosovo. "Non so se quello che è successo sia stato un punto di svolta", ha detto Vucic in riferimento a quanto accaduto a Banjica. "Sono molto preoccupato perché so quanto siano aggressivi Albin Kurti e Vjosa Osmani (premier e presidente del Kosovo), soprattutto quando credono di avere molto sostegno da parte della comunità internazionale", ha aggiunto il presidente serbo. (Seb)