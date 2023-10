© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se lui fosse al governo, dunque, Putin pasteggerebbe a champagne a Kiev. E poi? Toglieremmo i militari dal Kosovo per consentire l'esplosione filo-russa nel Kosovo? Guarderemmo altrove quando i tank russi entrerebbero in Moldavia? Ipocrisia pura. Spiace il silenzio Pd". Così su X il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, presidente del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe del Senato. (Com)