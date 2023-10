Serbia: Vucic, forze armate non entreranno in territorio del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze serbe non attraverseranno il confine con il Kosovo. Lo ha detto il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, in una dichiarazione rilasciata al quotidiano "Financial Times". Vucic ha spiegato di non avere intenzione di ordinare alle forze militari del suo Paese di attraversare il confine con il Kosovo, nonostante gli avvertimenti dei funzionari statunitensi di un rafforzamento “senza precedenti” da parte di Belgrado. Il capo dello Stato ha affermato che ritirerà le forze serbe nella zona perché un’escalation del conflitto sarebbe controproducente per le aspirazioni europee di Belgrado. “Perché questo sarebbe vantaggioso per Belgrado?” ha chiesto Vucic. “Quale sarebbe l’idea? Per distruggere la nostra posizione che stiamo costruendo da un anno? Distruggerla in un giorno? La Serbia non vuole la guerra”, ha aggiunto. (Rel)