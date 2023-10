Business news: Brasile, ministro Energia, non c'è contraddizione tra esplorazione petrolifera e transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è contraddizione tra i piani del Brasile di esplorare pozzi petroliferi in Amazzonia e le sue ambizioni di guidare la transizione energetica. Lo ha detto il ministro dell’Energia brasiliano, Alexandre Silveira, in un’intervista al “Financial Times”. “Non vedo alcuna contraddizione tra l’esplorazione di petrolio e gas e la decisione chiara, obiettiva, sicura e ferma di realizzare la transizione energetica in modo giusto e inclusivo”, ha detto il ministro. “La realtà del mondo è che abbiamo ancora bisogno di combustibili fossili”. (Res)