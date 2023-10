Business news: Uruguay, tasso di povertà in calo al 10,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di povertà in Uruguay si è attestato al 10,4 per cento nella prima metà dell'anno. Lo afferma una pubblicazione dell'Istituto uruguaiano di statistica (Ine). Il dato rappresenta un calo dello 0,3 per cento rispetto allo stesso periodo del anno scorso. Secondo l'organismo, le famiglie al di sotto della soglia di povertà rappresentano il 7,2 per cento della popolazione, lo 0,2 per cento in meno rispetto al primo semestre 2022. Il tasso di indigenza ha raggiunto lo 0,2 per cento. Nella prima metà del 2022, il numero totale di famiglie al di sotto della soglia di indigenza era stato dello 0,3 per cento e il numero totale delle persone nella medesima condizione rappresentava lo 0,4 per cento della popolazione. (Res)