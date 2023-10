Business news: Argentina, produzione record di energia rinnovabile ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha battuto il record storico per la produzione nazionale mensile di energia rinnovabile ad agosto. Lo riferisce un comunicato della segretaria dell'Energia argentina. Secondo i dati, il mese scorso sono stati prodotti nel Paese 1.909,1 GWh da fonti rinnovabili. Il record precedente era stato registrato nell'ottobre 2022, con 1.822,4 GWh. Il 75,6 per cento del totale dell'energia da fonti rinnovabili è stato generato con la tecnologia eolica, il 13,4 per cento dal solare, il 4,8 per cento attraverso Piccoli impianti idroelettrici, il 4 per cento attraverso biomasse e il 2,2 per cento con biogas. "Inoltre, nel mese di agosto si è registrato un altro record per l'anno 2023, essendo questo mese quello in cui si è registrata una maggiore copertura della domanda elettrica attraverso le energie rinnovabili con il 16,2 per cento", aggiunge il comunicato. "In questo modo il settore delle rinnovabili continua ad avanzare verso l'obiettivo di raggiungere il 20 per cento della fornitura di energia elettrica con fonti rinnovabili entro il 2025", si legge nella nota. (Res)