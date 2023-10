Usa: repubblicano Gaetz pronto a presentare mozione di sfiducia contro presidente Camera McCarthy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato ieri il testo approvato dal Senato per rifinanziare le attività del governo federale, evitando così il blocco delle attività amministrative solamente 45 minuti prima della scadenza. Lo ha confermato la Casa Bianca in una nota. La risoluzione approvata dal Senato, concordata a livello bipartisan alla Camera, estende i finanziamenti al governo federale fino al prossimo 17 novembre. (Was)