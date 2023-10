Cina-Europa: 77mila treni merci hanno percorso la nuova Via della seta in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 77mila treni merci hanno percorso la nuova Via della seta tra Cina ed Europa nell’arco dell’ultimo decennio, trasportando 7,31 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu) di merci per un valore complessivo superiore a 340 miliardi di dollari. Il mese scorso China State Railway Group Co., Ltd ha annunciato che 5 linee ferroviarie Cina-Europa sono state aperte a tempo pieno, con un totale di 80 treni in servizio. Sino ad oggi i treni merci Cina-Europa hanno collegato 112 città cinese a oltre 200 città in 25 Paesi e regioni europei, e 100 città in 11 Paesi e regioni asiatiche lungo il tragitto.(Cip)