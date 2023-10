Ucraina: Biden, aiuti devono proseguire a prescindere dalle circostanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno economico e militare statunitense all’Ucraina “non può essere interrotto in nessuna circostanza”. Lo ha dichiarato ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, firmando un provvedimento per il rifinanziamento provvisorio delle attività del governo federale Usa. Biden ha rivolto l’avvertimento alla Camera dei rappresentanti, il cui presidente, Kevin McCarthy, ha deciso di calendarizzare un voto separato sugli aiuti all’Ucraina, anziché includere questi ultimi nell’ambito della misura di deroga dal “tetto del debito” federale Usa. Biden ha avvertito che la negoziazione di un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina p “urgente”, e ha ribadito di aspettarsi da McCarthy il rispetto degli accordi politici per assicurare l’approvazione del supporto necessario a Kiev “per difendersi dall’aggressione e dalla brutalità.(Was)