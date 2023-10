Cina: Xi onora gli eroi nazionali caduti nella Giornata dei martiri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping e altri leader del Partito comunista cinese (Pcc) e dello Stato hanno partecipato sabato mattina a una cerimonia in piazza Tienanmen a Pechino in occasione della Giornata nazionale dei martiri in Cina, che ha preceduto la Giornata nazionale di ieri. Tra gli altri leader presenti alla cerimonia c'erano Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi e Han Zheng. Alle 10 del mattino i partecipanti alla cerimonia hanno intonato l'inno nazionale e hanno poi reso omaggio in silenzio ai martiri che avevano sacrificato le loro vite per la liberazione del popolo cinese e lo sviluppo della Repubblica Popolare. Nove grandi ceste di fiori sono state poste davanti al Monumento agli Eroi del popolo. (Res)