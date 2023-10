Serbia: giornata di lutto nel Paese a causa di eventi nel nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha deciso di proclamare per oggi una giornata di lutto a causa degli eventi accaduti domenica scorsa nel villaggio di Banjska, nel nord Kosovo. La giornata di lutto sarà segnata dall'esposizione obbligatoria della bandiera a mezz'asta sugli edifici del governo e delle istituzioni del Paese. Allo stesso modo, non ci potranno essere programmi culturali e di intrattenimento nei luoghi pubblici e i media saranno obbligati ad armonizzare e adattare il contenuto dei loro programmi alla giornata di lutto. Gli eventi sportivi sono stati cancellati. Giornata di lutto è stata proclamata anche nella Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). Secondo la stampa di Belgrado, la situazione in Kosovo rimane tesa, dopo il conflitto a fuoco di domenica scorsa in cui sono stati uccisi tre cittadini di etnia serba, Stefan Nedeljkovic, Igor Milenkovic, Bojan Mijailovic, un agente della polizia del Kosovo e arrestate altre otto persone. (Seb)