Serbia-Kosovo: attacco a Banjska, ministro Difesa serbo si aspettava reazione immediata da Kfor

22 luglio 2021

- La Serbia si aspettava che la missione a guida Nato in Kosovo (Kfor) reagisse immediatamente e prevenisse ulteriori spargimenti di sangue e altre vittime. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa serbo, Milos Vucevic, in riferimento ai fatti di sangue di domenica scorsa avvenuti nel villaggio di Banjska, nel nord del Kosovo. "Siamo piuttosto delusi dalla reazione della Kfor, che secondo noi doveva attivarsi subito, poiché è la prima forza che dovrebbe reagire in tali situazioni e prevenire ulteriori spargimenti di sangue e altre vittime umane", ha sottolineato Vucevic, ripreso dalla stampa di Belgrado. Il ministro ha aggiunto che la missione ha una base non lontano dal luogo dell'accaduto e che era in grado di reagire. "Sono usciti, ma si sono fatti da parte e hanno permesso ai poliziotti albanesi di continuare la caccia ai serbi nei dintorni di Banjska", ha aggiunto Vucevic. "Ci aspettiamo davvero che la Kfor assuma un ruolo molto più attivo", ha quindi affermato Vucevic, il quale ha sostenuto che la comunicazione delle autorità serbe con la stessa missione internazionale su tale questione è "al livello tecnico più basso". "Stiamo comunicando con la Kfor, non possiamo fermare la cooperazione, ma questo livello è stato letteralmente ridotto a un livello elementare, tecnico", ha riferito il ministro. (Seb)