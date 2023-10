Serbia: Vucic, sul Kosovo si può ottenere di più discutendo con con gli Usa che con l'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda su chi fossero i serbi che hanno preso parte allo stesso conflitto, il presidente ha detto che per lui come presidente quelle persone "non saranno mai terroristi". Infine il capo dello Stato serbo ha sottolineato che la giornata di lutto proclamata nel Paese per i fatti di Banjica è stata decisa a causa "delle tre vittime serbe e del poliziotto (kosovaro)". "Dal punto di vista della Costituzione serba tutti sono cittadini del nostro Paese. In Serbia si celebra la giornata di lutto per i tre serbi e per il poliziotto (kosovaro) assassinato. Penso che sia una decisione civile, seria e responsabile", ha detto Vucic. (Seb)