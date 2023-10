Kosovo: presidente Osmani, lavorare con gli Usa a bozza statuto Associazione comuni serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza dello statuto dell'Associazione delle municipalità a maggioranza serba dev’essere realizzata insieme agli Stati Uniti. Lo ha detto la presidente del Kosovo Vjosa Osmani in un'intervista all’emittente televisiva “Rtk”. Secondo Osmani, l'accordo per la normalizzazione delle relazioni - raggiunto all'inizio di quest'anno - non è perfetto per il Kosovo, ma è comunque un obbligo internazionale. Osmani ha detto che ci sono ancora dubbi su come alcune parti dell'accordo - riferendosi agli articoli 7 e 10 - possano essere attuate nella pratica. L'articolo 7 prevede la garanzia di un livello di autogestione per la comunità serba, in linea con gli accordi raggiunti in precedenza durante il dialogo, mentre l'articolo 10 invita le parti ad attuare tutti gli accordi raggiunti nel corso dialogo, compresa la parte relativa all'Associazione. "Penso che la soluzione sia la seguente: dobbiamo sederci con gli Stati Uniti e preparare la nostra bozza, la bozza della Repubblica del Kosovo. Inizialmente, penso che questa sia la soluzione, incontrare i nostri partner negli Stati Uniti, presentare la nostra bozza al segretario di Stato Usa, una bozza in linea con la Costituzione del Kosovo, in linea con le decisioni della Corte Costituzionale, in linea con la lettera dell’ex Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini che garantisca che l'Associazione non avrà competenze esecutive, e in linea con la posizione degli Stati Uniti espressa nei documenti presentati da Derek Chollet e Gabriel Escobar (rispettivamente consigliere per la sicurezza e la politica di difesa presso il dipartimento di Stato Usa e inviato del presidente Usa per i Balcani occidentali) secondo cui tale meccanismo avrà un ruolo di coordinamento e nessuna competenza esecutiva", ha detto Osmani. (Alt)