Kosovo: Kurti, Serbia "venga punita a livello internazionale" per l'attentato di Banjska

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha detto oggi, nel suo intervento in Parlamento, che la Serbia “deve essere punita a livello internazionale” per lo scontro armato tra alcune persone di etnia serba e gli agenti della polizia kosovara a Banjska. "Se la Serbia non sarà sanzionata ripeterà crimini del genere", ha aggiunto Kurti. "Domenica abbiamo assistito all'aggressione perpetrata da bande criminali e terroristiche serbe contro il nostro Stato”, ha osservato ancora il Premier. Tutti i deputati dell'Assemblea del Kosovo presenti alla seduta odierna hanno votato a favore di una risoluzione che condanna l'attacco e richiede un'indagine internazionale sugli eventi. Il testo invita infine tutte le istituzioni del Kosovo a proseguire il lavoro per la piena integrazione e coesistenza tra tutte le comunità senza alcuna differenza.(Alt)