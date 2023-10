Kosovo: presidente Osmani, il Paese è "sotto attacco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è "sotto attacco". Lo ha detto la presidente kosovara Vjosa Osmani in un'intervista alla stampa internazionale, ripresa dai media locali. Osmani ha accusato la Serbia e il suo presidente Aleksandar Vucic di essere dietro l'attacco di domenica alla polizia del Kosovo a Banjska. "Il gruppo (armato) ha semplicemente esercitato le intenzioni e le motivazioni della Serbia come Paese e di Vucic come leader", ha spiegato la presidente, osservando come Belgrado abbia ancora rivendicazioni territoriali contro Pristina e stia agendo per realizzare un "modello Crimea" creando tensioni nel nord del Kosovo. "Quello che vorrei dire al presidente Vucic è di smetterla di scherzare con il Kosovo. Il Kosovo difenderà la sua libertà, la sua indipendenza e la sua sovranità ad ogni costo", ha detto Osmani. (Alt)