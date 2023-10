Business news: Cile, Boric a ottobre in Cina, "Pechino ci ha trattato con rispetto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile “non subisce pressioni da parte della Cina, ci hanno trattato con rispetto”. Lo ha detto il presidente del Cile Gabriel Boric in un’intervista al quotidiano “Washington Post” prima della sua prima visita ufficiale in Cina, in programma a ottobre. “La Cina è interessata alle materie prime del Cile, ma Europa e Stati Uniti condividono lo stesso interesse. Non subisco alcuna pressione per fare qualcosa che non vorrei fare o per allineare le nostre politiche a quelle cinesi. Ci hanno trattato con rispetto”, ha detto Boric. “Ad ottobre andrò in Cina per una visita ufficiale. Sarà la mia prima volta. Ciò che possiamo chiedere a tutti è il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. Ciò vale per tutti i paesi del mondo, compresa la Cina”, ha aggiunto. La Cina è il primo partner commerciale del Cile, che dispone delle più vaste riserve di litio al mondo. (Res)