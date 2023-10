Business news: Brasile, Petrobras presenta benzina con zero emissioni di carbonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha annunciato il lancio della benzina Petrobras Podium a zero emissioni di carbonio (carbon neutral). Secondo l'azienda, si tratta della prima benzina sul mercato brasiliano a fregiarsi di questo titolo. "I gas serra emessi in tutte le fasi del ciclo di vita del combustibile saranno pienamente compensati con azioni volte a preservare o ripristinare la silvicoltura nei biomi nazionali". Il carburante ha il più basso contenuto di zolfo sul mercato e il più alto numero di ottani di fabbrica. Ciò migliora le prestazioni dei veicoli, contribuisce all'efficienza dei trasporti e riduce le emissioni di gas serra. L'azienda statale è impegnata ad espandere gli investimenti in soluzioni a basse emissioni di carbonio e a offrire prodotti più sostenibili ed efficienti. La benzina è prodotta nella raffineria Presidente Bernardes, a Cubatao, nello stato di San Paolo. (Res)