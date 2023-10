Business news: Brasile, Lula, il Paese è "imbattibile" nel campo delle energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è "imbattibile" nel campo delle energie rinnovabili e ha il potenziale per diventare nei prossimi decenni il paese più competitivo del pianeta nella produzione di energia pulita e sostenibile. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso della cerimonia di firma dei contratti per la costruzione di nuove linee di trasmissione elettrica messe all'asta dal governo. "Non c'è altro argomento discusso oggi nel mondo oltre alla questione climatica. E all'interno della questione climatica, c'è anche la questione energetica. E all'interno della questione energetica, la transizione dall'energia fossile a quella pulita. E, sotto questo aspetto, penso che il Brasile sia imbattibile dal punto di vista della competitività", ha affermato il presidente. Lula ha sottolineato la capacità di espandere la produzione energetica in diversi segmenti. "In un Paese che ha la capacità di produrre energia eolica, solare, idrica, biomassa, idrogeno verde, biodiesel, etanolo, è praticamente impossibile essere battuti", ha detto. (Res)