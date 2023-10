Usa: repubblicano Gaetz pronto a presentare mozione di sfiducia contro presidente Camera McCarthy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Matt Gaetz, della Florida, ha annunciato ieri di voler sfiduciare il presidente della Camera dei rappresentanti Kevin McCarthy, suo collega di partito, in risposta al sostegno di quest’ultimo all’ennesima misura provvisoria di rifinanziamento del governo federale, tesa a evitare il parziale arresto delle attività amministrative. “Intendo presentare una mozione (…) contro il presidente McCarthy questa settimana”, ha dichiarato Gaetz all’emittente televisiva “Cnn”. “Credo sia ora di strappare il cerotto, passare a una leadership degna di fiducia”, ha aggiunto il deputato. Gaetz minaccia da mesi di presentare una mozione di sfiducia contro McCarthy. L'elezione dell'attuale presidente della Camera, culmine di un lungo braccio di ferro tra l’ala moderata e quella conservatrice dei Repubblicani, era stata appoggiata da quest’ultima proprio a patto di ammettere più agevoli meccanismi di sfiducia contro la presidenza. Data la risicata maggioranza repubblicana alla Camera, una manciata di conservatori basterebbe a sfiduciare McCarthy, a patto che la misura ottenga anche il sostegno della minoranza democratica. Gaetz, tra i principali avversari di McCarthy all’interno del Partito repubblicano, ha accusato il presidente della Camera di aver fatto ricorso a tecniche dilatorie per “spingere la sua stessa maggioranza all’angolo” e accettare una nuova misura di rifinanziamento provvisoria, anziché battersi per ottenere un taglio della spesa e altre priorità dell’agenda conservatrice. “Tra una settimana, se McCarthy sarà ancora presidente della Camera lo sarà al servizio dei Democratici”, ha minacciato Gaetz. (segue) (Was)