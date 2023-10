© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vince la squadra europea, ma soprattutto ha vinto lo sport e vince l’Italia che ha saputo fare squadra per presentare al mondo il suo volto migliore". Lo afferma su X (ex Twitter) il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in merito all'evento di golf Ryder cup, terminato oggi a Roma. (Rin)