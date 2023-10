© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della decima edizione del Wired Next Fest.Palazzo Marino, Sala Brigida, piazza Scala, 2 (ore 12:30)Incontro “Nuovo accordo locale. Prospettive per il mercato immobiliare milanese” organizzato da Sunia-Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e assegnatari. Intervengono tra gli altri Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa, Francesca Zirnstein, direttrice generale di Scenari Immobiliari, Carmelo Benenti, segretario generale di Sunia Milano e Carlo Rosselli, segretario generale di Assoedilizia.Camera del Lavoro Metropolitana, Sala Buozzi, C.so di Porta Vittoria, 43 (ore 14:45)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEConvegno “Lombardia locomotiva d’Italia. Il futuro dei trasporti tra Olimpiadi turismo e sostenibilità”, organizzato da Regione Lombardia. Intervengono tra gli altri Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Marco Osnato, presidente della VI Commissione Finanze alla Camera, Lara Magoni sottosegretaria Sport e Giovani di Regione, Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano e Daniela Santanchè, ministro del TurismoPalazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 9:30)L'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa alla celebrazione del 20esimo anniversario della Fondazione Veronesi.Teatro alla Scala, via Filodrammatici, 2 (ore 20)VARIEConvegno “Sicurezze di sistema durante la grande transizione energetica”, organizzato da Aeit Milano. Intervengono tra gli altri il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il presidente Aeit Milano, Guido Bortoni, l’ad di Snam Stefano Venier, l’Head of Enel Grids and Innovability, Gianni Vittorio Armani. Il convegno è aperto dall’ad di Cesi, Domenico Villani.Auditorium di Cesi, via Rubattino, 54 (ore 9:45)Conferenza stampa per l’opera “Madonna del Latte” di Marco d'Oggiono che lascerà la Pinacoteca Ambrosiana per essere esposta nella Sala Consiliare del Comune di Oggiono. Tra gli altri intervengono Maurizio Lupi, presidente Fondazione Costruiamo il Futuro; Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni Storici e direttore Gallerie d'Italia; Mons. Marco Navoni, prefetto del Collegio dei Dottori della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e Cristina Parenti, executive vice president External Relations e Communication di Edison.Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Piazza Pio XI, 2 (ore 11)Inaugurazione del progetto artistico Scalodarts e visita nell’area di cantiere del Villaggio Olimpico. Partecipano tra gli altri Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Martina Riva, assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili, Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale, Anna Scavuzzo, vicesindaco e assessora all'Istruzione, Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana e Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.Ex Scalo di Porta Romana, via Ripamonti angolo via Lorenzini (ore 11:15)Incontro tra i rappresentati apicali dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali i vertici dei tre Concessionari BreBeMi, Tem e Autostrada Pedemontana Lombarda. Intervengono il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipess Alessandro Morelli, il direttore di Ansfisa Domenico Capomolla e il presidente di Cal Cristiana Molin.Sede di Cal, via Pola, 12 (ore 11:30)(Rem)