Migranti: Germania, ministra Cooperazione contro stop a sussidi in contanti ai profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Cooperazione economica e dello Sviluppo, Svenja Schulze, ha respinto la richiesta di fermare l'erogazione di sussidi in contanti ai profughi in Germania, avanzata dal Partito liberaldemocratico (Fdp) che le considera un fattore di attrazione dei flussi di migranti nei Paesi. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che la Fdp chiede di limitare gli aiuti ai profughi alle prestazioni in natura. Secondo Schulze, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), questa forma di sostegno comporta “ingenti oneri burocratici” e, “pertanto, non viene utilizzata quasi mai”. La ministra della Cooperazione economica e dello Sviluppo ha poi respinto l'idea secondo cui le prestazioni sociali hanno portato un maggior numero di migranti Germania. Al riguardo, Schulze ha evidenziato: “Vorrei avere una prova soltanto di questo La maggior parte dei rifugiati proviene da zone di guerra, fuggono dalle bombe e dalla violenza”. Durante un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”, il ministro dei Trasporti e del Digitale tedesco, Volker Wissing della Fdp, aveva descritto i pagamenti diretti in contanti per i profughi come un "incentivo a entrare nel sistema sociale” della Germania. Per Wissing, tali aiuti dovrebbero essere sostituiti da una carta di pagamento digitale valida su scala nazionale, con cui i richiedenti asilo potrebbero “coprire le loro necessità quotidiane nei negozi al dettaglio”. (Geb)