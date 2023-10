Business news: Ue-Mercosur, Bruxelles, Commissione lavora per chiudere accordo entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Europea conferma la volontà di chiudere l'accordo commerciale con il Mercosur "prima della fine dell'anno". Lo ha detto il portavoce del commissario al Commercio, Olof Gill, all'indomani dell'ultimatum posto dal presidente del Paraguay, Santiago Pena, sul 6 dicembre come data ultima delle trattative. "Non commentiamo dichiarazioni né possibili scadenze. Quello che posso dire è che continuiamo a lavorare sulla base di ciò che ha detto la presidente (della Commissione Europea, Ursula) Von der Leyen, di concludere i negoziati 'prima che finisca l'anno'", ha detto Gill. Intervistato dal "Financial Times", Pena aveva detto che in caso di mancato accordo, il Mercosur (di cui diventerò presidente di turno nel 2024) si sarebbe sfilato dalle trattative e iniziato a discutere coi Paesi asiatici. "L'unico che può chiudere l'accordo è (il presidente del Brasile, Luiz Inacio) Lula da Silva. Il che vuol dire che o si farà quest'anno o non si farà più". Un punto sul quale il capo dello Stato, insediatosi il mese scorso, dice di essere "molto deciso". Il Mercosur ha peraltro in cantiere altri accordi commerciali con gli Emirati Arabi Uniti, e con Singapore, ha detto Pena, "potremo chiudere un accordo in due mesi. Vi assicuro che si farebbe tutto molto in fretta". (Res)