Sport: Salvini, complimenti a organizzatori Ryder cup

23 luglio 2021

- "Complimenti ai campioni, a chi ha vinto e a chi ha perso, agli organizzatori di un evento che ha portato una bella immagine dell’Italia e dello sport in tutto il mondo, ad un pubblico straordinario, appassionato ed educato". Lo scrive su X (ex Twitter) il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito all'evento di golf Ryder cup, che è terminato oggi, a Roma. (Rin)