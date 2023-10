Sport: Renzi, evento Ryder cup è stato un trionfo per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ryder cup 2023 "è stato un trionfo per il golf europeo. Ma lo è stato anche per l’Italia e per l’indotto economico di Roma. Oggi nessuno ricorda più gli insulti e le critiche feroci al mio governo per aver voluto questo evento in Italia. 'Renzi regala i soldi ai ricchi!', dicevano. Alcuni di quelli che allora ci attaccarono, oggi hanno pure la faccia di bronzo di festeggiare. Noi come al solito facciamo finta di nulla e ripetiamo che il tempo è galantuomo". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)