Business news: Brasile, nel Paese il primo impianto di idrogeno rinnovabile dall'etanolo

- Il Brasile sarà il primo Paese al mondo a ospitare un impianto per la produzione di idrogeno rinnovabile a partire dall'etanolo. Il progetto – riferisce il quotidiano "Poder 360" - è della compagnia petrolifera Anglo-Olandese Shell, che stima in 50 milioni di real (9,5 milioni di euro) gli investimenti dedicati. L'iniziativa punta a semplificare il trasporto della molecola e, in futuro, potrebbe aiutare nella decarbonizzazione dell'industria e dei trasporti, consentendo, ad esempio, l'uso di auto elettriche a idrogeno nel Paese. Secondo quanto riferito, lo sviluppo del progetto sarà suddiviso in tre fasi, la prima delle quali prevede una stazione sperimentale di rifornimento per veicoli presso l'Università di San Paolo (Usp), realizzata in collaborazione tra il Centro di ricerca per l'innovazione nei gas serra (Rcgi) dell'ateneo paulista e le aziende Hytron, Raizen e Toyota. Secondo Shell la prima fase dimostrerà che è possibile decarbonizzare la mobilità attraverso l'idrogeno. La compagnia specifica che il progetto è nato in una partnership tra la compagnia petrolifera e Hytron e il Brasile è stato scelto perché è il paese ideale per guidare questa produzione, essendo all'avanguardia nel settore dell'etanolo. (Res)