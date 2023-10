Business news: Brasile, governo annuncia studi per costruzione e ristrutturazione cento aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile avvierà uno studio per la realizzazione di nuovi aeroporti e la ristrutturazione di numerosi altri scali già esistenti. Lo ha detto il neo ministro dei Porti e Aeroporti, Silvio Costa Filho in un'intervista con il quotidiano "Valor Economico". L'obiettivo del Ministero per i prossimi quattro anni è quello di costruire circa nuovi aeroporti e ristrutturare strutture di terminal esistenti. In tutto Costa parla di 100 aeroporti, con un investimento stimato di 4 miliardi di real. Uno dei nuovi scali potrebbe essere costruito nei pressi della città di San Paolo. Per questo il ministro Costa Filho prevede di incontrare il governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas, per avviare un dialogo con le compagnie aeree e gli amministratori degli altri aeroporti già esistenti per discutere la necessità dell'opera. (Res)