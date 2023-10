Milano: Alessandro Capelli nuovo segretario metropolitano Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Buon lavoro ad Alessandro Capelli! Sono certa che saprà guidare al meglio il Partito Democratico milanese con la squadra che costruirà. A lui e a Santo Minniti, un grazie per aver animato questo congresso con proposte, idee e spunti per il nostro futuro – ha detto la deputata e neosegretaria regionale Silvia Roggiani -. Fatemi ringraziare anche tutte le volontarie e tutti volontari che oggi hanno reso possibile questa giornata. Da domani inizia una nuova fase qui a Milano metropolitana e in Lombardia dove dobbiamo fin da subito lavorare verso il 2028 al fianco del nostro gruppo consiliare regionale, domattina sarò da loro. Un grande grazie anche a Vinicio Peluffo per aver guidato in questi anni il Pd Lombardia, a tutti i nuovi segretari eletti e agli uscenti. Adesso raccogliamo i frutti di questo congresso, avanti insieme”, ha concluso. (Com)