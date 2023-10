Business news: Brasile, Petrobras e Vale firmano accordo per sviluppo combustibili sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras e la compagnia mineraria Vale hanno firmato un protocollo d'intesa per lo sviluppo di combustibili a basse emissioni di carbonio. La partnership prevede lo sviluppo di carburanti sostenibili come idrogeno, metanolo verde, biobunker (carburante per navi), ammoniaca verde, diesel rinnovabile e per lo sviluppo di tecnologie di cattura e stoccaggio di anidride carbonica. L'accordo tra le due maggiori aziende del Paese mira a sfruttare le competenze tecniche e la sinergia delle aziende e a valutare opportunità di decarbonizzazione congiunta. La partnership prevede inoltre la valutazione di accordi commerciali per la fornitura di carburanti a basse emissioni di carbonio prodotti da Petrobras per il consumo nelle attività di Vale. (Res)