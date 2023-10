Giustizia: Bonelli (Avs), politici come Gasparri i veri nemici del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che i veri nemici del Paese siano i politici come Gasparri che vorrebbero una magistratura al servizio del governo e non della Costituzione. Questa destra che governa l'Italia parla tanto di sicurezza, ma non è in grado di garantirla, dopo che hanno tagliato fondi a forze di polizia e alle intercettazioni. Fanno propaganda elettorale sulla disperazione umana come quella dei migranti, mentre perdono fondi per 5 miliardi di euro per il recupero delle periferie urbane". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. "I magistrati che si oppongono alle norme del governo in materia di immigrazione sono nemici della sicurezza della nostra nazione", aveva affermato Gasparri. (Com)