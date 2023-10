Musei: Sangiuliano, altro grande risultato dopo l’estate al Colosseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro grande successo di pubblico quello registrato nella prima domenica di ottobre per i nostri musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali. Si tratta di una conferma che testimonia la voglia di cultura e di bellezza dei tantissimi turisti, italiani e stranieri che visitano le nostre città. Questi numeri arrivano a pochi giorni di distanza dall’altro ottimo risultato registrato nel periodo estivo dal Parco Archeologico di Roma, che ha raggiunto numeri importanti di biglietti venduti, con un +16 per cento rispetto allo stesso periodo pre-pandemico". Lo dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che commenta i primi numeri della domenica al museo finora disponibili. "Tutti questi elementi - prosegue l'esponente dell'esecutivo - sono la dimostrazione dell’aumento notevole dell’offerta culturale della nostra nazione e che spingono a far crescere ancora il nostro impegno per aumentare anche la qualità dei servizi offerti. A tutti i lavoratori impegnati anche in questa domenica per assicurare l’accoglienza nelle strutture va il mio ringraziamento". Di seguito - si legge in una nota - si riportano i dati provvisori pervenuti: Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 31.203; Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 20.628; Reggia di Caserta 15.854; Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 15.264; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 10.000; Villae - Villa d'Este 9.716; Pantheon 9.493; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 7.421; Galleria dell'Accademia di Firenze 7.031; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 6.567; Palazzo Reale di Napoli 6.526; Museo archeologico nazionale di Napoli 6.400; Parco archeologico di Ercolano 6.054; Certosa e Museo di San Martino 5.966; Villae - Villa Adriana 5.168; Galleria Nazionale d Arte Moderna e Contemporanea 4.873; Musei Reali di Torino 4.846; Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo 3.716; Terme di Caracalla 3.427; Musei del Bargello - Cappelle Medicee 3.420; Palazzo Ducale di Mantova 3.368; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Museo storico 2.756; Museo di Capodimonte 2.644; Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 2.638; Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini 2.396; Palazzo Farnese di Caprarola 2.305; Castel del Monte 2.211; Gallerie dell'Accademia di Venezia 2.119; Castello svevo di Bari 1.936; Galleria Borghese 1.930; Complesso monumentale della Pilotta 1.789; Museo nazionale romano - Palazzo Massimo 1.670; MArRC - Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 1.635; Galleria nazionale delle Marche 1.413; Grotta Azzurra 1.403; Museo nazionale romano - Palazzo Altemps 1.392; Museo archeologico nazionale di Taranto - MArTA 1.306; Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano 1.129; Pinacoteca Nazionale di Bologna 1.071; Museo Archeologico di Sala Consilina 1.000. A questi dati si aggiungono 13.830 visitatori del Giardino di Boboli e 12.245 visitatori del Vittoriano.(Com)