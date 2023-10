Francia: Bompard (Nupes), i comunisti si sono tirati fuori dall'alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes) non è una formazione politica. Lo ha affermato il segretario nazionale del Partito comunista francese, Fabien Roussel, attaccando sull'emittente "France 2" l'alleanza Nupes, di cui la sua formazione fa parte. Roussel ha evidenziato come per le elezioni europee del 2024 sarà meglio che siano contemplate "liste diverse" e ciò "non venga vissuto come una violazione contrattuale". Il leader di Nupes, Manuel Bompard, ha tuttavia evidenziato come Roussel, sebbene non sia "un avversario politico", ha scelto "di prendere le distanze da Nupes, per uscirne". “Prendo atto del fatto che ritiene di non avere più nulla a che fare con Nupes" e che ha deciso di lasciare l'alleanza, ha spiegato Bompard.(Frp)