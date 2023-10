Roma: Assessore Sport Lazio, con Ryder Cup abbiamo dimostrato di saper accogliere grandi eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congratulazioni a "tutta la squadra capitanata da Luke Donald. Orgogliosi che ci sia anche un pezzo di Italia tra i campioni, con i nostri vicecapitani Edoardo e Francesco Molinari". Lo dichiara in una nota l'assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. "Complimenti al presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti per aver fortemente voluto questo momento da cui esce senza dubbio vincitore - prosegue Palazzo - Voglio esprimere il mio ringraziamento ad Arsial per il grande impegno profuso e a tutti i dipendenti della Regione Lazio che hanno dato il loro prezioso contributo per la buona riuscita di questo appuntamento. La manifestazione si conclude con una grande vittoria sportiva e con la dimostrazione al mondo intero che Roma e il Lazio sono capaci di accogliere i grandi eventi e di farlo al meglio – conclude la Palazzo - Possiamo e dobbiamo puntare con ancora più forza alla candidatura di Roma per Expo 2030".(Com)