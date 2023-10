Roma: Rocca, Ryder Cup evento straordinario, grazie a coloro che lo hanno reso possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella cornice "straordinaria del Marco Simone Golf and Country Club si è conclusa la Ryder Cup, manifestazione sportiva di livello internazionale che ha visto trionfare la squadra europea su quella americana". Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. Per questa tre giorni riuscitissima voglio ringraziare Lavinia Biagiotti in quanto padrona di casa, Franco Chimenti, presidente Federgolf per l'organizzazione, i tantissimi volontari e tutti i dipendenti regionali e Astral che si sono impegnati per la buona riuscita della competizione. Una edizione indimenticabile anche per le migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo e che lascia in eredità nuove infrastrutture permanenti. Questo è il Lazio che vogliamo".(Com)