Migranti: Schaeuble (Cdu), comprendo irritazione italiani su finanziamenti tedeschi a Ong

- L'ex ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, ha dichiarato di comprendere “l'irritazione” degli italiani per i finanziamenti stanziati dal governo della Germania a favore delle organizzazioni non governative operanti nel soccorso dei profughi nel Mar Mediterraneo e nella loro assistenza in Italia. Intervistato dal settimanale “Die Zeit”, il deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) al Bundestag ha affermato di “comprendere l'irritazione degli italiani per il fatto che la Germania sta fornendo sostegno statale alle ong” nel Mediterraneo. Queste organizzazioni “non soltanto salavano i profughi, ma li portano in Europa”. Secondo Schaeuble, ex vicepresidente del Bundestag, “questa è la base degli affari della criminalità attiva nel traffico di esseri umani”. (segue) (Geb)