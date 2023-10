Migranti: Schaeuble (Cdu), comprendo irritazione italiani su finanziamenti tedeschi a Ong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato a Friburgo in Brisgovia nel 1942, Schaeuble è tra i massimi esponenti della Cdu, di cui è deputato al parlamento federale ininterrottamente dal 1972. Dal 2017 al 2021, l'ex ministro delle Finanze è stato presidente del Bundestag, dove oggi è il parlamentare più anziano per anni di carriera. Schaeuble ha poi ricoperto importanti incarichi di governo. Capo di gabinetto, ministro per gli Affari speciali e titolare dell'Interno con il cancelliere Helmuth Kohl, l'esponente della Cdu ha svolto un ruolo determinante nei negoziati sul trattato per la riunificazione della Germania. Considerato l'erede naturale di Kohl alla guida dei popolari, nel 2000 Schaeuble venne sconfitto nella corsa alla presidenza del partito da Angela Merkel, che ha mantenuto l'incarico fino al 2018. Ministro dell'Interno nel primo governo dell'allora cancelliera (2005-2009), Schaeuble ha guidato il dicastero delle Finanze nel secondo e nel terzo (2009-2017), ergendosi a severo assertore della disciplina di bilancio nell'Eurozona. Schaeuble è paraplegico dal 1990 quando, durante un comizio elettorale a Oppenau, uno squilibrato, Dieter Kaufmann, gli sparò due colpi di pistola ferendolo al volto e alla colonna vertebrale. (Geb)