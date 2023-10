Business news: Brasile, calano per il terzo mese consecutivo tassi di interesse per prestiti e mutui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di interesse medio sulle concessioni di credito da parte delle banche commerciali è sceso in Brasile per il terzo mese consecutivo, passando a settembre dal 43,8 al 43,5 per cento annuo. Lo riferisce la Banca centrale (Bc). In particolare il tasso medio dei prestiti alle imprese è stato del 22,6 per cento annuo, in riduzione di 0,4 punti percentuali rispetto al mese anteriore, mentre per i prestiti alle famiglie il tasso medio ha raggiunto il 57,7 per cento annuo, in riduzione di 0,6 punti percentuali rispetto al mese di agosto. La riduzione dei tassi è effetto del taglio del costo del denaro da parte della Bc che, nell'ultima riunione del 20 settembre, ha ridotto il tasso di interesse chiave dell'economia al 12,75 per cento. (Res)