Ippica: Lollobrigida, congratulazioni a Demuro per vittoria al Prix de l'Arc de Triomphe

- "Le mie congratulazioni a Cristian Demuro che è riuscito a concretizzare una grande vittoria, con Ace Impact, al Prix de l'Arc de Triomphe, un grande risultato per l'ippica italiana". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Un traguardo - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo - che è fatto di lavoro, dedizione e merito. Lo stesso merito che oggi, come spesso accade, ci vede primeggiare con orgoglio". Il Prix de l'Arc de Triomphe - si legge in una nota - è una delle corse più prestigiose al mondo. Alla gara era presente una delegazione del Masaf. (Com)