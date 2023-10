Migranti: Germania, Nouripour (Verdi), serve un limite al fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’immigrazione in Germania deve essere controllata e ciò “porterà naturalmente a un limite” per gli ingressi dei profughi nel Paese. Chi si oppone e afferma che i confini devono essere aperti non vede la realtà. È quanto affermato da Omid Nouripour, copresidente dei Verdi con Ricarda Lang, nel corso di un’intervista che ha rilasciato all’emittente televisiva “Zdf”. L’esponente degli ecologisti ha aggiunto che, per gestire la questione migratoria, è necessario accelerare sull’elaborazione delle richieste di asilo. Inoltre, la Germania deve concludere accordi sulla migrazione con altri Paesi e rimpatriare i profughi che non hanno diritto a rimanere sul suo territorio. (Geb)